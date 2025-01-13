Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği, bağımlılıkla mücadelede önemli bir başarıya daha imza atarak 17 yaşındaki bir genci bağımlılıktan kurtararak tedavi sürecine yönlendirdi.Dernek Başkanı Alparslan Bingöl ve Manevi Değerler Sorumlusu Fecri Yıldırım, dernek binasında gençle birebir görüşerek bağımlılıkla mücadele konusunda destek sağladı. Görüşmenin ardından genç, ilaçsız tedavi yöntemiyle İstanbul’a gönderildi. Uçak bileti, Fecri Yıldırım tarafından temin edilirken, dernek yetkilileri ise genç ve ailesine havaalanına kadar eşlik etti.Başkan Alparslan Bingöl, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Muş gençliği için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Gençlerimizi bağımlılığa kurban etmeyeceğiz. Tedavide ilaçsız yöntemleri tercih ederek gençlerin sosyalleşmesine ve rehberlik desteği almasına öncelik veriyoruz” dedi.Bağımlılıkla mücadele çalışmalarında Muş Valiliğinin desteğinin büyük olduğunu vurgulayan Başkan Bingöl, “Valimiz Avni Çakır’a, her zaman yanımızda olduğu ve desteklerini esirgemediği için minnettarız” ifadelerini kullandı.