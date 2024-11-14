Muş Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine getirilen Uzman Dr. İlker Uluçay, yeni görevine başladı.Şırnak Silopi Devlet Hastanesinde Acil Tıp Uzmanı olarak görev yaparken Muş Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan İlker Uluçay, göreve başladı. Muş Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Uzm. Dr. Uluçay, vatandaşa en iyi hizmeti sunmak için var gücüyle çalışacağını ifade ederek, “Amacımız sağlıkta kaliteden ödün vermeden vatandaşa sağlıklı bir hizmet sunmak, hasta ve çalışan memnuniyetini de en yüksek seviyeye çıkarmaktır” dedi.Uzm. Dr. İlker Uluçay kimdir?1985 yılında Kastamonu’nun Küre ilçesinde doğan Doktor Uluçay, Muş Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine atandı. İlk ve orta öğrenimini İstanbul Fatih Karagümrük İlköğretim Okulunda, lise eğitimini ise Kastamonu Mustafa Kaya Anadolu Lisesinde tamamlayan Doktor Uluçay, 2011 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.Mezuniyetinin ardından Kastamonu İnebolu Devlet Hastanesinde 2011-2013 yılları arasında pratisyen hekim olarak mecburi hizmetini tamamlayan Uluçay, 2013-2015 yılları arasında Aydın Nazilli Devlet Hastanesi ve 2015-2018 yılları arasında Aydın Didim Devlet Hastanesinde pratisyen hekim olarak görev yaptı. 2018 yılında İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde başladığı Acil Tıp Uzmanlık eğitimini 2023 yılında başarıyla tamamlayan Uluçay, uzmanlık eğitiminin ardından Ocak 2023’te Şırnak Silopi Devlet Hastanesine Acil Tıp Uzmanı olarak atanmıştı.2024 Kasım ayında Muş Devlet Hastanesi Başhekimliği görevine getirilen Uluçay, yeni görevine başladı.