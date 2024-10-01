Tunceli Munzur Üniversitesi’nden 5 akademisyen, ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesinde yer aldı.Munzur Üniversitesi öğretim üyeleri, ABD’nin Stanford Üniversitesi koordinatörlüğünde hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesinde yer alarak, önemli bir başarıya imza attı.4 Ekim 2023 tarihinde açıklanan Stanford Üniversitesi’nden bilim insanlarının her yıl gerçekleştirdiği yüzde 2’lik dilim içinde yer alan ‘Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları’ listesi geçtiğimiz günlerde bilimsel, teknik ve tıbbi içerik konusunda uzmanlaşmış Hollanda merkezli yayıncılık şirketi olan Elsevier B.V. tarafından yayımlandı. Dünya genelinde 210 bin 198 bilim insanı yüzde 2’lik dilim içinde kendine yer bulurken Türkiye’deki üniversitelerden ise bin 403 bilim insanı listede yer aldı.Akademisyenlerin nitelikli yayın sayısı, yayınların yer aldığı derginin etkisi, patent sayısı, yapılan atıf sayısı ve bazı uluslararası indeks ölçütlerin dikkate alındığı ‘Kariyer boyu etki’ ve ‘Yıllık etki’ olarak iki kategoride Elsevier veri tabanında yayınlanan sıralamada, 2023 ‘Yıllık Etki’ boyutunda Munzur Üniversitesi’nden Prof. Dr. Uğur Çakılcıoğlu, Doç. Dr. Akar Doğan, Doç. Dr. Melih Yücesan, Doç. Dr. Naim Aslan ve Dr. Öğretim Üyesi Ceren Erüst Ünal yer aldı.Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, akademisyenleri başarılarından dolayı tebrik etti.