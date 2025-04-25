Tunceli Munzur Üniversitesi öğrencileri, muhtemel afetlere karşı bilinçlenmek ve hazırlıklı olmak amacıyla düzenlenen iki günlük "afet farkındalık eğitimi ve araç-ekipman tanıtımı" etkinliğine katıldı.Üniversite yerleşkesinde gerçekleşen etkinlikte, öğrencilere afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler uzman eğitmenler tarafından anlatıldı. Eğitim kapsamında, afet anlarında kullanılan araç ve ekipmanlar da tanıtılarak, katılımcıların afetlere karşı bilinç düzeyleri artırıldı. Etkinlik, öğrencilere teorik bilgilerin yanı sıra pratik farkındalık da kazandırmayı hedefledi.Tunceli AFAD İl Müdürlüğü tarafından yürütülen bu tür eğitim faaliyetlerinin, il ve ilçelerde aralıksız şekilde devam edeceği kaydedildi.