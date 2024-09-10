Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, mahallelerde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin eksiksiz yürütülmesi amacıyla Palandöken Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda muhtarlarla bir araya geldi.2024-2025 Eğitim Öğretim yılının başlangıcında, Milli Eğitim Müdürlüğü ile muhtarlar arasında koordinasyonun sağlanmasının hedeflendiği toplantıda İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız’ın ilimizin eğitim durumu ve eğitim yatırımlarını konu alan sunumunun ardından, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar tarafından da okul güvenliği konusunda katılımcılar bilgilendirildi.Muhtarlar tarafından dile getirilen taleplerin yetkililer tarafından cevaplandırılmasından sonra Vali Çiftçi, eğitim alanında Erzurum’da daha iyi noktalara ulaşması için muhtarların kaymakamların ve il müdürleriyle koordine halinde çalışmalarını istedi.Toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Özdemir, Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, Palandöken Kaymakamı Yusuf Durani Dinç, Aziziye Kaymakamı Muhammet Tugay, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, kurum yöneticileri ve merkez ilçelerimizin mahalle muhtarları katıldı.