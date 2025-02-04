Hakkari İl Müftülüğü görevlileri, "Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması"na katılmak için müracaat eden öğrencilere sorumlu olacakları kaynak kitapları ücretsiz dağıttı.Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde yapılacak "Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışması"na katılımı artırmak için Hakkari’deki lise ve üniversite düzeyindeki okullarda tanıtım çalışmaları aralıksız sürüyor.Bu kapsamda, yarışmaya katılacak öğrencilere ücretsiz kitap dağıtımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş, "Bütün gayemiz, Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sav)’in örnek hayatı ile temel dini bilgileri konu alan kitapları mümkün olan en yüksek sayıda öğrenciye okutmaktır. İl Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü organizesinde yapılan çalışmalar sonucu bugüne kadar üç bine yakın öğrenci başvuru yaptı. Gösterilen çabayla birçok öğrencimizin dereceye girip umreye gitmeye hak kazanacaklarını umuyorum. Hakkari Valisi Ali Çelik ve hayırsever vatandaşların katkılarıyla satın aldığımız kaynak kitapları, müracaatçı öğrencilere ücretsiz dağıtıyoruz. Bu da öğrenci kardeşlerimize gerek temel dini bilgilerini pekiştirmede ve gerekse Peygamber Efendimizi (sav) daha iyi tanımada güzel fırsat sunuyor. Bu imkanı bizlere sağlayan Hakkari Valisi Çelik ile hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Mesai mefhumu gözetmeden, öğrenci kardeşlerimize destekte bulunan müftülük çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.