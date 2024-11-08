Bitlis İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Gökhan Güzeltaş, Güroymak Devlet Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.İl Sağlık Müdürü Güzeltaş, Güroymak Devlet Hastanesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Hastane personeliyle sohbet ederek poliklinikleri ve hastaları ziyaret eden müdür Güzeltaş, hastane başhekimi Uzman Dr. Mehmet Selim Özyurt, hastane müdürü Veysi Altun ve hastane yönetiminden brifing alarak, sağlık hizmetlerinin kalitesini yerinde değerlendirdi. Dr. Güzeltaş, aynı zamanda sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınlarıyla da bir araya geldi. Ziyaret esnasında hastane işleyişi hakkında detaylı bilgi alan Uzman Dr. Güzeltaş, hastane personelinin istek ve önerilerini de dinleyerek hizmetlerin daha verimli hale getirilmesi için geri bildirimlerde bulundu.