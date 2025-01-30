Hakkari 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Adem Eren, 112 Acil Çağrı Merkezinin acil durumlar dışında meşgul edilmemesini istedi.Açıklamalarda bulunan Müdür Adem Eren, Türkiye’de eskiden 155 Polis, 156 Jandarma, 110 İtfaiye gibi 20’den fazla acil çağrı numarasının bulunduğunu belirterek, bu karmaşanın vatandaşlar için büyük bir zorluk oluşturduğunu vurguladı. 112’nin bu karmaşayı ortadan kaldırmak ve acil durumlarda vatandaşların kolayca ulaşabileceği bir numara sunmak için benimsenmiş olduğunu ifade eden Eren, “112 Acil Çağrı Merkezi, kamu düzeni ve güvenliği, sağlık, doğal afetler, trafik kazaları, yangın, su baskınları gibi can ve mal güvenliğini tehdit eden durumlar için kullanılmalıdır. Acil durumlar dışındaki gereksiz aramalar, 112 Acil Çağrı Merkezi hattını meşgul ediyor. Bu tür gereksiz çağrılar, gerçek acil durumlarda yardıma ulaşmayı zorlaştırarak hayati tehlikelere yol açabilir” dedi.Eren, vatandaşların gereksiz yere hattı meşgul etmemeleri gerektiğini belirterek, "Bir trafik kazası ya da yangın anında 112 hattı meşgul olduğunda, yardım bir saniye daha geç ulaşabilir ve bu kaybedilen zaman can kaybına yol açabilir" ifadelerini kullandı.