Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediyesi Koordinasyonunda, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ev sahipliğinde Medeniyet Tasavvuru Okulu’nun (MTO) Akademik Yaz Kampları 2024 “Kudüs Araştırmaları-Oryantalizm ve Kolonyalizm Kampı” açılış programı düzenlendi.Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Fikir Adamı -Yazar Yusuf Kaplan’ın konuk olduğu açılış programına Erzincan Valisi Doç. Dr. Hamza Aydoğdu, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Rektör Prof. Dr. Akın Levent ve üniversitenin üst yönetimi, Aksaray Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpay Arıbaş ve eşi, Erzincan İl Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal, Erzincan İl Müftüsü Muharrem Gül, il protokol üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.Açılış programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı ve ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Protokol konuşmalarının ardından Medeniyet Tasavvuru Okulu’nun (MTO) Akademik Yaz Kampları 2024 kapsamında “Kudüs Araştırmaları - Oryantalizm ve Kolonyalizm Kampı” nın ilk dersi Fikir Adamı- Yazar Yusuf Kaplan tarafından başlatıldı. Kaplan konuşmasında “Küresel Kriz, Batı’nın Çöküşü ve Dünyanın Geleceği” başlığını ele aldı.MTO Akademik Yaz Kampları 2024 Kudüs Araştırmaları - Oryantalizm ve Kolonyalizm Kampı kapsamında “ Teoloji Bağlamında Kudüs”, “Kudüs’ün bize Söyledikleri”, “Batı Neresi, Doğu Nereye Düşer?” ,” Müstemleke Memleketlerin Meselelerine Dair Denemeler”,” Medeniyet Karşılaşması Ekseninde Oryantalizmin Çöküşü” gibi birçok konu ele alınacak. MTO Akademik Yaz Kampları 2024 Kudüs Araştırmaları kampı 4 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.