Erzincan’da Sağlıklı Hayat Merkezi’ne bağlı ekipler mobil KETEM tarama aracı ile sağlık taraması yaptı, halkı bilgilendirdi.Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Hayat Merkezi personellerince mobil KETEM tarama aracı ile Çağlayan Mahallesi’nde rahim ağzı kanseri taraması için HPV örnekleri alınarak diğer kanser taramaları hakkında bilgi verildi.Yaş aralığı uygun vatandaşlara kolon kanseri taraması için Gaitada Gizli Kan (GGK) kiti dağıtıldı.Öte yandan meme kanseri taraması yaptırması gereken vatandaşlar ise Sağlıklı Hayat Merkezi’ne davet edildi.