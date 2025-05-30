Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Özalper Semt Konağı’nda düzenlenen ‘İlk Karnem Etkinliği’ne katılarak 4-6 yaş grubundaki öğrencilere karnelerini takdim etti. Başkan Er, nezaket sınıflarının çocukların sosyal ve ahlaki gelişiminde kritik rol üstlendiğini vurguladı.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Nezaket Okulları’nda eğitim gören öğrenciler için düzenlenen ‘İlk Karnem Etkinliği’ne katılarak miniklere karnelerini verdi. Özalper Semt Konağı’nda gerçekleşen programda Başkan Er, okul öncesi eğitimin çocukların sosyal ve ahlaki gelişimindeki rolüne dikkat çekti.Malatya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 12 Semt Konağı ve Eğitim Merkezi’nde, 4-6 yaş grubundaki 270 öğrenci nezaket sınıflarında eğitim aldı. Temsili karne töreni Özalper Semt Konağı’nda yapıldı. Etkinlikte 30 öğrenci, karnelerini ve hediyelerini Başkan Sami Er’in elinden aldı.Nezaket sınıflarında yıl boyunca adab-ı muaşeret, resim, boyama, Kur’an-ı Kerim, temel dini bilgiler ve milli değerler gibi konularda eğitim alan çocuklar, mezuniyet sevinci yaşadı.Minik öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Sami Er, çocuklarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi ve mutluluklarına ortak oldu. Programda konuşan Başkan Er, "Nezaket sınıflarımız, çocuklarımızın sosyal ve ahlaki gelişimleri için büyük bir önem taşımaktadır. Bu sınıflarda verilen temel eğitim, onların özgüvenli, saygılı ve topluma duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlıyor. Bugün çocuklarımızın gözlerindeki heyecanı görmek bizler için en büyük ödül" ifadelerini kullandı.Başkan Er ayrıca, sürece katkı sunan öğretmenlere ve destekleriyle her zaman yanlarında olan velilere teşekkür etti.