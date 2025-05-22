Sağlık Bakanlığı’nın 81 ilde başlattığı "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" kampanyası kapsamında Muş’ta düzenlenen etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem öğrendi.Sağlık Bakanlığı’nın 81 ilde eş zamanlı başlattığı "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" kampanyası kapsamında Muş’ta etkinlik düzenlendi. Çocukların sağlık konularındaki ilgi düzeylerini artırmayı amaçlayan etkinlik, hem eğitici içeriği hem de farkındalık oluşturucu faaliyetleriyle dikkat çekti.Ertuğrul Gazi İlkokulu öğrencilerinin hazırladığı sahne gösterileri büyük beğeni toplarken, en fazla ilgi gören bölüm küçük yaşlardaki öğrencilerin yaptığı ilk yardım uygulaması oldu. Sahneye temsili olarak yerleştirilen bir öğrenci üzerinden, diğer çocuklar "yaralıya" nasıl müdahale edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak gösterdi. Etkinlikte kurulan sağlık stantlarında çocuklara; sağlıklı yaşamın temel prensipleri, dengeli beslenme, hijyen ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi anlatıldı.Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında imzalanan protokol doğrultusunda programın tüm Türkiye genelinde yürütüldüğünü belirtti. Müdür Kıvanç, "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek projesi; çocuklara küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmayı ve sağlık konularında bilinç düzeylerini artırmayı amaçlamaktadır. Program kapsamında öğrencilere; 112 Acil sağlık hizmetlerinin kullanımı, afet durumlarında yapılması gerekenler, UMKE (Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi) çalışmaları, ağız ve diş sağlığı, aile hekimliği sisteminin önemi, sağlıklı beslenme, kişisel hijyen ve fiziksel aktivite başlıklarında eğitimler verilecek. Bu bilgilerle çocukların hem kendi sağlıklarını koruyan bireyler olması hem de çevrelerine örnek olmaları hedeflenmektedir" dedi.İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Besim Hacıoğlu ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı tarafından çizilen "koruyan, geliştiren ve öğreten sağlık modeli" vizyonuna atıfta bulunarak, Türkiye’nin sağlıkta yeni yüzyıla sağlam temellerle ilerlediğini söyledi. Hacıoğlu, "Sağlıklı kalmayı öncelik kabul ediyoruz. Kendi bedenine bakan, sağlığı için bilinçli adımlar atan bir toplum oluşturmayı hedefliyoruz. Çocuklukta sağlıklı ve mutlu olmayan bir bireyin yetişkinlikte mutlu ve başarılı olması mümkün değildir. Çocuklara yalnızca bilgi kazandırmak değil, bu bilgileri davranışa dönüştürmelerini sağlamak önceliğimizdir. Böylelikle çocuklar, hem kendilerinin hem de çevrelerinin sağlığını koruyan bireyler haline gelecektir" şeklinde konuştu.Etkinliğe kurum yöneticileri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, sağlık çalışanları, veliler ve öğrenciler katıldı.