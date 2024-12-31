Ağrı’nın Diyadin ilçesinde ana sınıfı açılışı gerçekleştirildi.Diyadin İlçesine Bağlı Altınkilit Köyü İlkokulunda gerçekleştirilen açılışa İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık, Şube müdürü Uğur Adıgüzel Öğretmen ve öğrenciler katıldıYeni açılan anasınıfının gezilmesinden sonra öğrencilerle birlikte yaş pasta kesilerek öğrencilere ve misafirlere ikram edildi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık, "Anasınıfı açılışına katkı sağlayan yardımseverlere, Öğretmenlerimize teşekkür ediyorum ve bu tür çalışmaların devamını diliyorum. İnşallah burada öğrencilerimiz çok iyi bir ortamda eğitim göreceklerdir dedi.