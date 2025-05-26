Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Yukarıdalören İlkokulu’nda düzenlenen sanat sergisinde öğrenciler, geleneksel Türk sanatlarını kendi bakış açılarıyla yorumladı.Bu yılki sergide sadece resim değil; kilim dokuma, halı desenleri, ebru sanatı gibi birçok geleneksel sanat dalında hazırlanan çalışmalar ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide yer alan her eser; sabır, sevgi ve hayal gücüyle şekillendi. Öğrenciler, kültürel mirasımızı yansıtan bu özel çalışmalarla geçmiş ile geleceği sanatta buluşturdu.Sergiye katılım sağlayarak öğrencileri onurlandıran İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nurullah İnanç’a teşekkür eden okul yönetimi, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen tüm öğretmenlere de minnettarlıklarını ifade etti.Etkinlikte ayrıca öğrencilerin sanata olan ilgisi ve yetenekleri, veliler ve misafirler tarafından takdirle karşılandı.