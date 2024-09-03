Erzincan-Sivas kara yolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 24Erzincanspor Başkanı Ömer Akyürek’in torunu Baray Alp Okul, başarılı bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.19 Temmuz 2024 tarihinde meydana gelen trafik kazası sonucu Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran ve ilk müdahalesi hastanede yapılan 24Erzincanspor Başkanı Ömer Akyürek’in torunu Baray Alp Okul, başarılı bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuştu.24Erzincanspor Başkanı Ömer Akyürek, sağlığına kavuşan Baray Alp Okul ile beraber Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız’ı ziyaret etti. Akyürek, Başhekim ve tüm ekibine ilgi ve alakalarından dolayı teşekkürlerini iletti.Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız Baray Alp Okul bebeğin sağlığına kavuşmasından duyduğu mutluluğu ifade ederken misafirlerine ziyaretleri sebebiyle teşekkürlerini iletti.