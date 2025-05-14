Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari’ye geldi.Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Hakkari’ye gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Ali Çelik’i makamında ziyaret ederek eğitim politikaları hakkında istişarelerde bulundu, İl Müdürü Nurettin Yılmaz’dan eğitim faaliyetlerine dair kapsamlı bir sunum aldı. Bakan Yardımcısı Yılmaz daha sonra okul ziyaretinde öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Yeni müfredat modeli üzerine açıklamalarda bulunan Bakan Yardımcısı Yılmaz, öğretmenlerin rolüne dikkat çekti. Sınıfları ziyaret eden Bakan Yardımcısı Yılmaz, öğrencilere hedef belirleme ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmanın önemini anlattı. Bakan Yardımcısı, özel eğitim alanındaki anlamlı etkinliğe katıldı. Ardından Yılmaz, Hakkari Halk Eğitimi Merkezi’nde sivil toplum kuruluşlarıyla buluşarak değerlendirmelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Yılmaz, Hakkari ve Yüksekova’daki eğitim camiası ile buluşarak ziyaretlerini sürdürecek.