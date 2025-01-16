Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, yarıyıl tatili dolayısıyla bir mesaj yayınladı.09 Eylül 2024 Pazartesi günü il genelinde bin 365 okulda, 176 bin 474 öğrenci ve 12 bin 533 öğretmen ile başlanan 2024-2025 Eğitim-Öğretim yılı birinci kanaat döneminin sonuna geldiklerini belirten İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, “Yoğun bir tempo içinde geçen bir dönemin ardından öğrencilerimiz 17 Ocak 2025 Cuma günü karnelerini alarak tatile girecekler. Öncelikle il genelinde bir eğitim-öğretim döneminin daha sorunsuz ve başarılı bir şekilde tamamlanmasında emek ve gayretleri olan tüm idareci ve öğretmenlerimize teşekkürü bir borç biliyorum” dedi.İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, öğrencilere hitaben yaptığı değerlendirmede; “Sevgili Öğrenciler, Bir dönemin daha sonuna gelmenin mutluluğunu ve karne almanın heyecanını yaşadığınızı biliyor; karne heyecanınızı ben de sizinle paylaşıyorum.Şunu unutmayınız ki karne, şahsiyetinizin, insanî değerlerinizin ya da zekânızın bir göstergesi değildir; bir dönem boyunca sergilediğiniz performansın geri bildirimidir. Karne; aynı zamanda zayıf ve güçlü yönlerinizi analiz etmeniz, varsa eksikliklerinizi fark etmeniz ve bu doğrultuda tedbirler almanız adına bir imkandır. Karnelerinizdeki notları bu şekilde değerlendireceğinize ve bu noktadan hareketle II. Kanaat döneminde çok daha güzel olana ulaşacağınıza yürekten inanıyorum.Sizlere kazandırmaya çalıştığımız en önemli hedefimiz olan okuma alışkanlığını yarı yıl tatilinde de aksatmadan devam ettirmeniz; kitaba ve okumaya zaman ayırmanız; sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılarak tatili değerlendirmeniz; böylelikle II. Kanaat dönemine enerji ve umut dolu bir başlangıç yapmanız en büyük arzumuzdur.” Dedi.İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, velilere yönelik ise şu mesajı verdi; “Saygıdeğer Veliler, Çocuklarımız, bizim hayattaki en değerli varlıklarımızdır. Evlatlarınızı çok sevdiğinizi, tüm imkânlarınızı onlar için seferber ettiğinizi çok iyi biliyoruz.Çocuklarınızın başarılarının sadece karnelerindeki notların yer aldığı bölümden oluşmadığını; onların başarısının aynı zamanda davranış ve tutumlarının değerlendirildiği bölümden de oluştuğunu; çocuklarımızın başarılı bir öğrenci olabilmesi kadar iyi bir insan olmasının da önemli olduğunu unutmayınız. Biz çocuklarımızın her şeyden önce iyi bir evlat, iyi bir vatandaş; nihayetinde de iyi bir insan olmasını arzuluyor; bunu en az akademik başarıları kadar önemsiyoruz. O nedenle çocuklarımızın karne notları nasıl olursa olsun ne olur yanında olmaya devam ediniz. Çünkü sizler; onların hep arkalarında olduğuna inandıkları, güvenle yaslanabildikleri yıkılmaz duvarlarısınız.”İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, öğretmenlere yönelik ise “Kıymetli Öğretmen Arkadaşlarım, Yarınlarımızın teminatı öğrencilerimiz için eğitim-öğretim dönemi boyunca göstermiş olduğunuz üstün gayret ve çabalarınız nedeniyle her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.Mesuliyet duygusu, azim ve kararlılık ve iyi fikirlerin doğuşuna kaynaklık eden heyecanımızla birlikte yürümeye devam edeceğiz. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın iyi bir eğitim almaları; bilgili ve kültürlü olmalarının yanı sıra bizi biz yapan değerlerimizle mücehhez olarak yetişmeleri için eğitim ortamlarımızın niteliğini artırarak sizlerle birlikte her geçen gün daha iyiye ulaşacağımıza yürekten inanıyorum.Sizlerin, bu hedefte hep yanımızda olacağınız inancıyla... Tüm eğitim camiamızın sağlık, mutluluk ve huzur içinde bir tatil geçirmesini diliyor, saygılar sunuyorum” ifadelerine yer verdi.