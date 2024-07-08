Erzurum ve çevresinde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiliyor.Meteoroloji verilerine göre; Erzurum’da Cuma gününe kadar kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dün bir çok yerleşim alanında sel ve su baskınlarına neden olan yağış sürecek. Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada; vatandaşların bu konuda dikkatli olması gerektiği ifade edilerek, “Yapılan son değerlendirmeler ve meteoroloji verilerine göre (08.07.2024 Pazartesi) günü öğle saatlerinden itibaren Erzurum çevresinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.” denildi.