Erzincan Müftülüğü Konferans Salonunda, din görevlileri ve vatandaşların katılımıyla "Metaverse ve Yapay Zekâ ile Gelecek" başlıklı bir konferans gerçekleştirildi. Programda, Araştırmacı, Yazar Taşkın Koçak, teknoloji dünyasının yükselen trendlerini katılımcılarla paylaştı.Koçak, sunumunda yapay zekânın yalnızca yazılım boyutuyla sınırlı kalmadığını, artık sanal evrenlerde insanların yerine geçen avatarlarla çok daha etkileşimli bir yapıya kavuştuğunu ifade etti. Metaverse kavramının eğitimden sağlığa, ticaretten sanata kadar pek çok alanda devrim oluşturacak potansiyele sahip olduğunu belirten Koçak, teknolojinin şekillendirdiği geleceğe bireyler ve kurumların hızla adapte olması gerektiğini vurguladı.Teknolojinin insan yaşamını derinden etkilemeye başladığını dile getiren Koçak, Metaverse ve yapay zekâ ile şekillenen yeni dünyanın kapılarını araladığını söyledi. Koçak, toplumun her kesiminin bu gelişmelere hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.