Elazığ Medilines Hastanesi ile Kovancılar Kaymakamlığı arasında indirim protokolü imzalandı.Kurumlarla sağlık protokolü imzalamaya devam eden Elazığ Medilines Hastanesi, Kovancılar Kaymakamlığı ve Kovancılar Kaymakamlığına bağlı tüm resmi kurumlarla sağlıkta indirim protokolü imzalandı. Düzenlenen imza törenine Kovancılar Kaymakamı Mustafa Dilekli ve Hastane Müdürü Kürşat Karahüseyinoğlu ve üyeleri katıldı. Taraflar arasında yapılan protokole göre kaymakamlığa bağlı tüm resmi kurumlarda çalışan personele yüzde 20 indirim uygulanacak.