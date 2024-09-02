Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, okulları ziyaret etmek ve incelemelerde bulunmak üzere Ağrı’ya geldi.İlk olarak, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamında ziyaret eden MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, 2024-2025 eğitim öğretim yılında uygulanacak proje ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bülbül, beraberindeki heyet ile birlikte Vali Ali Yerlikaya Ortaokulu’nu ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Ziyaret sırasında öğretmenlerle bir araya gelen Bülbül, onların istek ve taleplerini dinledi. Öğretmenlere, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin amacını anlatan Bülbül, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in 2024-2025 eğitim öğretim yılı mesleki çalışma döneminin başlaması dolayısıyla öğretmenlere hitabını öğretmenlerle birlikte izledi. Daha sonra Naci Gökçe Anadolu Lisesine geçen Bülbül, burada da öğretmenlerle buluşarak bir süre sohbet etti ve "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" hakkında bilgilendirme yaptı. Bülbül, ziyaretlerinin devamında Ölçme Değerlendirme Merkezini gezerek incelemelerde bulundu ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Programına Doğubayazıt ilçesinde devam eden Bülbül, Ömer Çoktin Fen Lisesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.