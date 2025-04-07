Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığının organizasyon ve yürütücülüğünde devam eden "Maziden Atiye Ahlat" programı Ramazan ayı nedeniyle verilen aranın ardından kaldığı yerden devam ediyor.Cumhurbaşkanlığı’nın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığının organizasyon ve yürütücülüğünde devam eden tarihi ve kültürel geziler, kültür sanat etkinlikleri, kitap ve sinema tahlili, söyleşi, yarışma gibi çeşitli etkinliklerle öğrencilerin çok yönlü gelişiminin desteklenmesi amacıyla başlatılan "Maziden Atiye Ahlat" programı, Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Ramazan Bayramı sonrası yeniden başladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen programın açılışına Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Millî Eğitim Bakanlığı Daire Başkanı Abdulhalik Baş, Millî Eğitim Bakan Müşaviri Süleyman Can, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nedim Yoldaş, Ahlat İlçe Milli Eğitim Müdürü Rafet Akgün ve şube müdürleri katıldı.06-12 Nisan 2025 tarihleri arasında düzenlenecek programa Ardahan, Batman, Çankırı, Edirne, Erzurum, Hatay, Isparta, Kütahya, Mersin, Kırşehir ve Balıkesir illerinden mesleki ve teknik Anadolu liselerinden toplam 81 kız öğrenci ve onlara eşlik eden 11 danışman öğretmen ile birlikte 92 kişilik özel grup Ahlat’ın ve bölgenin tarihî dokusunda unutulmaz bir yolculuğa çıkacak.Program kapsamında katılımcılar; Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Abdurrahman Gazi Türbesi, Emir Bayındır Kümbeti, Mağara Evler, Malazgirt Kalesi ve Müzesi ve Malazgirt Ovası gibi tarihî mekânları gezerek tarihî derinlik kazandıran bir deneyim yaşarken; kültür-sanat atölyelerinde ise duygularını sanatla ifade etme fırsatı bulacak. Zekâ oyunları, resim ve müzik çalışmaları, şiir okumaları, drama etkinlikleri, Van Gölü’nde tekne gezisi ve Muradiye Şelalesi gezileri ise programa ayrı bir enerji katarken, aynı zamanda teknoloji ve dijital yaşam becerileri alanında yapılan atölyeler, kız öğrencilerin hayal gücünü somut projelere dönüştürebileceği ortamlar sağlayacak."Eğitimin Yüzyılında Ahilik ve Teknoloji" temasıyla şekillenen bu buluşma, Türk-İslam kültürünün köklerinden beslenerek çağdaş dünyanın ihtiyaçlarına cevap veren bir vizyonla kurgulandı. Kız öğrenciler; hem tarihi, hem teknolojiyi, hem kültürel zenginlikleri, hem de çağın gerektirdiği donanımı birlikte öğreniyor.