Uluslararası Çölyak Günü kapsamında Erzurum’daki kurumsal marketlerde görev yapan personele, Diyetisyen Samet Polat tarafından eğitim verildi.Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda; sözkonusu eğitimde, çölyak hastalığının önemi, glutensiz beslenmenin gerekliliği ve ürünlerin doğru şekilde sunulması konularına dikkat çekildiği belirtildi. Eğitimin ardından marketlerdeki glutensiz ürün reyonlarında çeşitli düzenlemeler yapılarak çölyak hastalarına daha kolay ve erişilebilir alışveriş imkânı sağlandı.