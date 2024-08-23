Muş’un Malazgirt ilçesinde, Filistin’e destek amacıyla anlamlı bir yardım etkinliği düzenlendi.Malazgirt Müftülüğünün öncülüğünde gerçekleştirilen yardım etkinliğinde, imamların aile fertleri ve vatandaşlar, evlerinde hazırladıkları yiyecek, hediyelik eşya ve içecekler satışa sunuldu. Yardım etkinliği açılış törenine katılan Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram ve İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan, açılış kurdelesini birlikte kestiler. Kaymakam Bayram, etkinliğin dayanışma ve yardımlaşma ruhunu pekiştirdiğini belirterek, tüm katılımcılara ve destek verenlere teşekkür etti.4 gün boyunca açık kalacak yardım etkinliğinde elde edilecek gelirlerin, Filistin’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağı belirtildi.