MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesinde açılan futbol akademisine kayıt yaptıran yaklaşık 100 çocuk, hayallerine kavuşmak için eğitim görmeye başladı.Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından açılan futbol akademisinde Malazgirtli minikler antrenmanlarını yoğun şekilde sürdürüyorlar. İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü antrenörlerinden Harun Çelik öncülüğünde, kursa kayıt yapan çocuklar geleceğin profesyonel futbolcusu olmak için antrenmanlarına durmadan devam diyorlar. Malazgirt Şehir Stadında başlayan futbol akademisine katılan futbolcu adayları, haftanın 7 günü antrenman yapıyor.İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan futbol akademi kursuna antrenörlük yapan Harun Çelik, bu akademinin amacının Malazgirtli gençleri her türlü kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak olduğunu söyledi. Antrenör Harun Çelik, “Öncelikle bize bu imkânları sağlayan Malazgirt Kaymamalığı, Muş Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğüne çok teşekkür ederim. Amacımız burada gençlerimizi sokaktan, kötülükten uzak tutmak, Malazgirt’e yakışır birer genç yetiştirmekti. Bugün burada antrenmanlara başladık. Antrenmanlara yaklaşık 100 sporcumuz katılıyor. Amacımız bu 100 sporcumuzu kötü alışkanlıklardan, terörden, uyuşturucu madde bağımlılığından kurtarıp sporla geleceğe hazırlamaktır” dedi.Futbol akademisine hayallerine kavuşmak için kayıt olduğunu söyleyen İsmail Çelik de, “Harun Hoca tarafından eğitim alıyoruz. Hocamız sayesinde eğitimlere katılarak süper liglerdeki takımlarda oynamak için kursa kaydımı yaptırdım. Benim ilk hedefim Muşspor’da oymaktır. Eğer başarırsam çok sevdiğim Kylian Mbappé gibi Real Madrid’te futbolcu olarak oynamak istiyorum” şeklinde konuştu.Akademiye gelen bir diğer sporcu İsmail Hakkı Akbulut ise “Futbolcu olmak istiyorum. Hedefime ulaşmak için açılan bu kursa kayıt yaptım. İyi bir futbolcu olmak için çok çalışıp başarılı olacağıma inanıyorum. En büyük hedefim milli takımda oymaktır” dedi.