Muş’un Malazgirt ilçesinde 11 bin 641 öğrenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesiyle karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.Malazgirt İlkokulu’nda düzenlenen karne dağıtım törenine Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve Malazgirt İlkokulu Müdürü Ercan Gezener katıldı. Kaymakam Bayram, öğrencilerin karnelerini vererek başarı dileklerinde bulundu. Tatilde bol bol kitap okumalarını da tavsiye eden Kaymakam Bayram, "İlçemizde tatile çıkan tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Tatilinizi dinlenerek ve kitap okuyarak geçirmenizi tavsiye ediyorum" dedi.İlçe Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya ise "İlçemizde bin öğretmen ve 11 bin 641 öğrencimiz bugün itibariyle yarıyıl tatiline girdi. Tüm öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum" ifadelerini kullandı.