MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, 12. Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması’nda ve çeşitli bilimsel projelerde derece elde eden öğrencileri misafir etti.Kaymakam Göksu Bayram, bir araya geldiği öğrencilere çeşitli kitaplar hediye ederek, onlarla birlikte yemek yedi. Bayram, "Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin böylesi önemli başarılarla bizleri gururlandırması, ülkemiz adına umut verici. Her birini yürekten tebrik ediyorum" dedi.Program, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.