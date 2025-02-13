MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt ilçesindeki Kur’an kursu öğrencileri tarafından düzenlenen program büyük beğeni topladı.Kaymakam Göksu Bayram, eşi Nebahat Elif Bayram ve İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan ile birlikte ilçede eğitim veren Kur’an kurslarının 4-6 yaş grubu öğrencileri tarafından düzenlenen programa katıldı. Minik öğrencilerin dualar ve ilahiler eşliğinde gerçekleştirdiği programda, veliler ve davetliler duygu dolu anlar yaşadı. Çocukların Kur’an-ı Kerim okumaları, ezberledikleri sureleri seslendirmeleri ve sahneledikleri gösteriler büyük beğeni toplarken, Kaymakam Bayram da etkinliği gururla izledi.Kaymakam Göksu Bayram, "Bu yaşta Kur’an öğrenen, ahlaki ve manevi değerleri benimseyen evlatlarımız, yarının bilinçli bireyleri olacak. Onlara destek olan ailelerini ve emek veren hocalarımızı kutluyorum" ifadelerini kullandı.Program sonunda minik öğrencilere hediyeler takdim edilirken, hatıra fotoğrafları çekildi.