MUŞ (İHA) – Muş’un Malazgirt Devlet Hastanesinde görevli operatör doktorlar Hasan Mehmet Tıraş ve Yunus Elmas, gonartroz (diz kireçlenmesi) sorunu yaşayan hastaya total diz protezi ameliyatı gerçekleştirerek ilçede bu tür bir operasyonu ilk kez başarıyla gerçekleştirdi.Uzun süredir diz ağrısı çeken ve yürüme zorluğu yaşayan 54 yaşındaki Saniye Temel, yapılan değerlendirmelerin ardından gonartroz teşhisi konularak ameliyata alındı. Başarılı geçen operasyon sonrasında Temel, hızla iyileşme sürecine girdi. Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Hasan Mehmet Tıraş, operasyonun önemine dikkat çekerek, "Bu ameliyat hastanemizde yapılan ilk total diz protezi ameliyatıdır. Hastamız kısa sürede yürümeye başladı ve ağrıları büyük ölçüde azaldı. Tedavi süreci olumlu ilerliyor" dedi.Malazgirt Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Esma Söylemez de, bu önemli gelişmeyle ilgili mutluluğunu ifade ederek, "Saniye Hanım’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu ameliyat hastanemizde ilk kez yapılıyor. Hastamız ikinci günde yürümeye başladı. İleriye dönük daha birçok başarılı ameliyata imza atacağız. Malazgirt halkına batı standartlarında sağlık hizmeti sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm ekibe teşekkür ederim" diye konuştu.Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Saniye Temel ise şu an kendisini çok iyi hissettiğini belirterek, “Doktorlarımıza ve tüm hastane ekibine çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.Saniye Temel’in eşi İhsan Temel ise bu ameliyat için özel hastanelerin kendilerinden 200 bin lira istediğini söyleyerek, “Malazgirt Devlet Hastanesi doktorları bu ameliyatı burada yaptılar. Ben tüm hastane ekibine çok teşekkür ederim” dedi.