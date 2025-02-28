Sağlık Bakanlığı tarafından Malatya’ya gönderilen yeni ambulansların göreve başlaması töreninde konuşan Vali Seddar Yavuz, 2024 yılında 75 bin 616 hastaya kara ambulansıyla, 257 hastaya helikopter ambulansıyla ve 21 hastaya da uçak ambulans ile hizmet verildiğini söyledi.Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen törenle, Sağlık Bakanlığı tarafından Malatya’ya gönderilen 9 ambulans, 2 UMKE aracı ve 4 hizmet aracı hizmete girdi. Törene katılan Malatya Valisi Seddar Yavuz, sağlık hizmetlerinde önemli reformlar yapıldığını belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda olduğu gibi sağlık alanında da önemli reformlar hatta devrim niteliğinde uygulamalar başlattık. Vatandaşımızın başta acil sağlık hizmetleri olmak üzere birinci basamak, ikinci basamak ve üçüncü basamak olarak tarif ettiğimiz erişilebilir sağlık hizmeti, kaliteli ve neredeyse ücret ödemeden sunulan ücretsiz sağlık hizmeti, ülkemiz tarafından başarılmıştır. Bu alanda dünyaya örnek olacak uygulamalar sergilenmektedir. Bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz" dedi.Malatya’nın 6 Şubat’ta yaşanan deprem de büyük yaralar aldığını hatırlatan Yavuz, "İlimiz büyük hasar görmüş, birçok kardeşimiz yaralanmış ve hayatını kaybetmiştir. Onların tedavisi de yine mümkün olmuştur. Yetişmiş, fedakâr, çok kıymetli sağlık çalışanlarımız, doktorlarımız, hekimlerimiz, yardımcı sağlık hizmeti personelimiz ve nitelikli fiziki altyapıya sahip bir sağlık sistemi inşa edilmektedir ve giderek daha iyi hale gelmektedir" ifadelerine yer verdi.Sadece Türkiye’nin değil, ülke dışından da sağlık turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi olmaya devam ettiklerini ifade eden Vali Yavuz, "Özellikle bugün bir araya gelmemize vesile olan ve acil sağlık hizmetlerinde olmazsa olmazımız ambulanslarımız, UMKE ekiplerimiz ve diğer sağlık araçlarımız büyük önem taşımaktadır. Hepinizin bildiği gibi, bugün 9 ambulansımızı, 2 UMKE aracımızı ve diğer 4 hizmet aracımızı hizmete alacağız" şeklinde konuştu.Malatya’da 38 ambulans istasyonunda 64 normal ambulans, bir obez ambulansı, bir yeni doğan ambulansı, bir motosiklet ambulansı ve bir helikopter ambulansı olmak üzere toplamda 68 ambulansla hizmet verildiğini ifade eden Yavuz, 2024 yılında 75 bin 616 hastaya kara ambulansıyla, 257 hastaya helikopter ambulansıyla ve 21 hastaya da uçak ambulansıyla hizmet verildiğini belirtti.Törene AK Parti Malatya Milletvekili Abdurrahman Babacan ve İl Sağlık Müdürü Erhan Berk ile sağlık çalışanları katıldı. Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile yeni araçlar hizmete girdi.