Malatya’nın Doğanşehir ve Arapgir ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.Doğanşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgede etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ilçedeki tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Arapgir Kaymakamlığı da benzer şekilde olumsuz hava şartları sebebiyle ilçe genelinde eğitime bugün ara verildiğini açıkladı. Ayrıca hamile, engelli, diyaliz hastası ve kronik hastalığı bulunan kamu görevlilerinin idari izinli sayılacağı belirtildi.Yetkililer, vatandaşları buzlanma ve muhtemel risklere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Kar yağışının etkisini sürdürmesi halinde yeni değerlendirmelerin yapılacağı bildirildi.