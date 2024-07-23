Malatya’nın Arguvan ilçesinde bin 800 rakımlı Çakmak Yaylası’nda göçerler, koyun ile keçilerinden daha iyi verim alabilmek yoğun mesai harcıyor.Malatya’da, yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için yaylalara çıkan göçerler, yılın yaklaşık 5 ayını bin 800 rakımlı yaylalarda geçiriyor. Genellikle bitki çeşitliliğinin zengin olduğu alanları tercih eden göçerler, çadırlarda zorlu bir yaşam sürerek hayvanlarının besin ihtiyaçlarını karşılıyor. Koyun ve keçilerini dağlarda otlatan göçerler, hayvanlarını günde iki kez ağıllarına getirerek süt sağım işlemini gerçekleştiriyor.Çakmak yaylasında yaklaşık iki aydır hayvanlarını otlatan Erbaş ailesinin zorlu mesaisi ise sürerken, ürettiklerini satarak geçimlerini sağladıklarını ifade eden Sırma Erbaş Bankacılık mezunu olduğunu belirterek, ailesine yardım ettiğini söyledi.Sani Erbaş ise bin 800 rakımda ekmek kavgası verdiklerini kaydederek, yaptıkları işin zorluğuna dikkat çekti.