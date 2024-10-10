Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yapımı tamamlanan 24 derslikli Hatice İbrahim Özoğlu İlkokulu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.Malatya’da hayırsever Fatma Demirbilek’in katkılarıyla inşa edilen okulun açılışına Malatya Valisi Seddar Yavuz, Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, Battalgazi Belediye Başkanı Av. Bayram Taşkın, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.Açılış töreninde konuşan Vali Yavuz, eğitimin bir ülkenin bağımsızlığı, huzuru ve refahı için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayarak, “Eğitim, sadece bilgi aktarmaktan ibaret değildir, iyi insan yetiştirmek de eğitim sisteminin bir parçasıdır” dedi.Hayırsever Fatma Demirbilek’e yaptığı katkılardan ötürü teşekkür eden Vali Yavuz, “Fatma Demirbilek hanımefendi, yurt dışında kazandıklarını ülkesine bağışlayarak bu okulun yapımını sağladı. Kendisine milletimiz adına şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde 6 Şubat depreminden etkilenen Malatya’da yeniden inşa çalışmaların sürdüğünü de ifade eden Vali Yavuz, “Hep birlikte yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Deprem konutlarını inşa ederken, şehrimizi afetlere dirençli hale getirecek yapı stokunun yenilenmesine de büyük önem veriyoruz. Malatya’nın önünde tarihi bir fırsat var. 50-70 yıllık binaların bizi koruyamayacağını artık hepimizin idrak etmesi gerekiyor. Bu yüzden, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız ve İçişleri Bakanlığımız tarafından ortaya konan muazzam projelere hep beraber sahip çıkalım. Şehrimizi, enkazlar altında ağlayan değil, afet anında huzurla evinden çıkabilen bir yer haline getirmek için büyük bir fırsatımız var. Unutmayalım ki, afetler değil, binalar öldürür. Bu düşüncelerle, Fatma Demirbilek hanımefendiye yaptırdığı bu güzel eğitim kurumu için çok teşekkür ediyor ve İbrahim Özoğlu okulumuzun hayırlı olmasını diliyorum. Rahmet-i Rahman’a kavuşmuş büyüklerimize de Allah’tan rahmet diliyorum” diye konuştu.Tören, kurdele kesimi ve okulun gezilmesiyle sona erdi.