Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi işbirliğinde düzenlenen Kadın Akademisi projesinin bu haftaki buluşmasında, "Sağlıklı Kadın Sağlıklı Toplum" konusu ele alındı.Malatya Kent Konseyi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Doç. Dr. Seyhan Çıtlık Sarıtaş, Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut ve Kadın Akademisi öğrencileri yer aldı.Kadın sağlığının toplumun genel sağlığı üzerindeki önemine dikkat çeken Kadın Meclisi Başkanı Saliha Bulut, "Annenin sağlıklı olması, çocukların gelişimini olumlu yönde etkiler ve nesillerin daha bilinçli, sağlıklı ve üretken bireyler olarak yetişmesine imkan tanır" dedi. Bulut, kadın sağlığına yönelik yapılan bu tür toplantıların büyük fayda sağlayacağını belirtti.Etkinlikte söz alan Doç. Dr. Seyhan Çıtlık Sarıtaş, sağlıklı bir kadının sağlıklı bir toplumun temelini oluşturacağını vurgulayarak, kadınları yakından ilgilendiren sağlık konularına değindi. Sarıtaş, şeker hastalığı, yüksek tansiyon, menopoz, osteoporoz ve kanser gibi hastalıkların belirtileri, korunma yöntemleri ve erken teşhis hakkında kapsamlı bilgiler verdi.Diyabetin belirtileri arasında sık idrara çıkma, ağız kuruluğu, kilo kaybı ve ayaklarda uyuşma gibi şikayetlerin yer aldığını anlatan Sarıtaş, hipertansiyonun ise aşırı tuz tüketimi, sigara ve stres gibi faktörler nedeniyle ortaya çıktığını ifade etti. Ayrıca, menopoz dönemindeki kadınların kemik yoğunluklarını düzenli olarak ölçtürmeleri gerektiğine dikkat çekti.Meme kanserinin erken teşhisinin hayat kurtardığını belirten Sarıtaş, kadınlara 20 yaşından itibaren düzenli meme muayenesi yapmalarını önerdi. Kadın sağlığına yönelik farkındalığın artırılması gerektiğini vurgulayan Sarıtaş, erken teşhisin ve düzenli sağlık kontrollerinin büyük önem taşıdığını söyledi.