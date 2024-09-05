Sağlık Bakanlığı tarafından Malatya’da hayata geçirilen Sağlıklı Hayat Merkezleri, binlerce vatandaşa ücretsiz sağlık hizmet imkanı sağlıyor. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde açılan merkezde kanser taramaları, çocuk gelişimi, beslenme, sigara bırakma gibi alanlarda hizmet veriliyor.Toplumda sağlık bilincini artırmak ve hastalıkta erken teşhis için önemli rol oynayan sağlıklı hayat merkezleri hastanelere gereksiz başvuruların önüne geçmeyi hedeflerken, toplum sağlığını da güçlendirmede önemli rol oynuyor. Merkezden yararlanan hastalar deneyimlerini paylaşırken, ücretsiz ve sıra beklemeden hizmet almanın mutluluğunu yaşıyorlar.Yeşilyurt ilçesine bağlı İskender Mahallesi’nde bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi, vatandaşların sağlıklarını korumak ve geliştirmek amacıyla sunulan önemli bir hizmet alanı olarak ön plana çıkıyor.Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürü Dr. Seyid Çiftçi, ilçelerinde 2 adet Sağlıklı Hayat Merkezi bulunduğunu belirterek buralarda kanserle mücadele başta olmak üzere fizik tedavi, diyetisyen, çocuk ve erken psikoloğu, gebe sınıfı, diş hekimi ve verem savaş dispanseri hizmetlerinin tamamen ücretsiz olarak sunulduğunu söyledi.Bu merkezlerde özellikle hastanelere gitmeden tüm tetkiklerin yapılabildiğine dikkat çeken Çiftçi, belirli günlerde bazı kırsal mahallelerde toplu olarak hastaların ücretsiz şekilde merkeze getirilerek muayene edildiğini de söyledi.Vatandaşların randevusuz olarak başvurarak birçok sağlık hizmetinden faydalanabileceği merkezlerin aylık ortalama bin 600 ile bin 800 hastaya baktığını ifade eden İlçe Sağlık Müdürü Dr. Seyid Çiftçi, bireylerin sağlıklı yaşam tarzını benimsemelerine, fiziksel aynı zamanda ruhsal sağlıklarını geliştirmelerine ve sağlıkta refah düzeylerini artırmalarına yardımcı olmak için hizmet verdiklerini dile getirdi.Sağlıklı Hayat Merkezi’ne bir arkadaşının tavsiyesi ile geldiğini belirten Yasin Akgeyik isimli vatandaş ise “Bel ve diz ağrılarım vardı, görevlilerin yönlendirmesi ile fiziğe başladım. Hareketler çok iyi geldi ağrılarıma. Baya bir rahatladım. Gelmek isteyenlere tavsiye ediyorum, çok güzel bir yer. Herhangi bir randevu sistemi yok, gelip başvurup tedaviye başlayabilirler” şeklinde konuştu.Yine merkeze zayıflamak için başvuran Hakan Akgül ise 2 aydır geldiği merkez sayesinde 5 kilogram verdiğini belirterek bu konuda isteyen herkesin merkezlere gelmesi gerektiğini söyledi.