Malatya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından "Sağlık İçin Hareket Et" günü kapsamında Battalgazi Kırkgöz Sahil Parkı’nda düzenlenen etkinlikler, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı.Battalgazi Kırkgöz Sahil Parkı’nda düzenlenen "Sağlık için hareket et" etkinliği, yürüyüşten bisiklet yarışına birçok faaliyete sahne olurken, Anneler Günü de çiçeklerle kutlandı. Program boyunca sağlıklı yaşam için hareketin önemine dikkat çekilirken, düzenlenen sportif aktivitelerle de farkındalık oluşturuldu.Etkinlikler kapsamında parkta yürüyüş, bisiklet yarışları, uçurma yarışmaları ve sağlık bilgilendirme stantları kuruldu. Katılımcılar hem spor yaptı hem de sağlıklı yaşam ve ideal kilo konusunda uzmanlardan bilgi aldı.Programın açılışında konuşan Battalgazi İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Tak, sağlıklı bir toplum için düzenli hareket etmenin önemini vurguladı. Dr. Tak, "Bugün burada ’Sağlık İçin Hareket Et’ günü dolayısıyla vatandaşlarımızla bir aradayız. Amacımız obeziteyle mücadelede farkındalık oluşturmak ve hareketli yaşamı teşvik etmek. Sağlık için hareket etmek en güçlü ilaçtır. Katılım gösteren tüm kurumlara ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.Anneler Günü dolayısıyla da anlamlı bir jest yapıldı. Etkinlik alanında bulunan kadınlara çiçek takdim edilerek, günleri kutlandı. Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Cezmi Karaca ve beraberindeki sağlık yöneticileri, Anneler Günü’nü kutlayarak kadınlara sağlıklı yaşam konusunda uyarılarda bulundu. Karaca, "Annelerimiz bizim baş tacımız. Hem bu özel günlerini kutluyor hem de sağlıklı bir yaşam için hareketin önemini hatırlatıyoruz. Günlük yaşamda harekete daha fazla yer vermeliyiz" diye konuştu.Program sonunda vatandaşlar hep birlikte sahil boyunca yürüyüş yaparak etkinliğe destek verdi. Katılımcılar, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür farkındalık programlarının devam etmesini istedi.Etkinliklere İl Sağlık Müdürlüğü yöneticileri, Battalgazi İlçe Sağlık Müdürlüğü personeli, kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.