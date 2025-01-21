Malatya’da, yurtlarda kalan 14 bin öğnrenci ile ve gençlik merkezlerindeki gençler için "Manevi Sosyal Hizmet Projesi" hayata geçirildi."Manevi Sosyal Hizmet Projesi", Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İnönü Üniversitesi ve Malatya İl Müftülüğü işbirliği ile hayata geçirildi. Projenin startı İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Mehmet Kubat, Malatya İl Müftüsü Ramazan Dolu, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan ve akademisyenlerin katıldığı İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde düzenlenen manevi danışmanlık rehberlik eğitimi programı ile verildi.Programda konuşan Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, 2025 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aile yılı ilan edilmesinin gençliğin öneminin bir kez daha gün yüzüne çıktığını belirterek, manevi danışmanlık hizmetinin önemine vurgu yaptı.