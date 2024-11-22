Malatya’da "Güvenli Ellerde Bilinçli Ebeveynlik" projesi, anne ve bebek sağlığını korumaya yönelik önemli bir adım olarak hayata geçirildi. Proje kapsamında, anne-baba adaylarına yönelik eğitimler düzenlenerek, fiziksel ve psikolojik açıdan ebeveynlerin desteklenmesi hedefleniyor.Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte Uzm. Dr. Öykü Öztürk, projenin detaylarını katılımcılarla paylaştı. Ayrıca, İnönü Üniversitesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru İnci Coşkun ise doğumun tarihsel gelişimi hakkında bir sunum yaptı.Programda konuşan İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erhan Berk, sağlıklı ve bilinçli bireylerin yetişmesinin, toplumların kalkınmasında sadece ekonomik ve teknolojik gelişmelerin değil, aynı zamanda insan sağlığının da büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Berk, "Güvenli Ellerle Bilinçli Ebeveynlik" projesinin, gelecek nesillerin sağlığını garanti altına almak için önemli bir adım olduğunu belirtti. Ayrıca, şehirleşmenin arttığı Türkiye’de, sağlık hizmetlerine yapılan yatırımlara rağmen doğurganlık oranlarındaki düşüş ve sezaryen oranlarının yüksekliği gibi olguların toplumun geleceğini tehdit ettiğine dikkat çekti. Berk, gereksiz sezaryenlerin anne sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini ve normal doğumun anne ve çocuk arasındaki bağ üzerindeki olumlu etkilerini bilimsel olarak kanıtlanmış olduğuna da değindi.