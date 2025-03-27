Malatya Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Malatya Büyükşehir Belediyesi, çevre bilincini artırmaya yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye, "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık" farkındalık eğitimleriyle, öğrencilere çevre duyarlılığını küçük yaşlardan itibaren kazandırmayı hedefliyor. Merkez ve ilçelerdeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik gerçekleştirilen eğitimler, büyük ilgiyle devam ediyor.Son bir ayda 4 bin 753 öğrenciye ulaşan Malatya Büyükşehir Belediyesi, çevre koruma alanındaki önemli adımlardan birini atmış oldu. Eğitimler, Malatya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından, Milli Eğitim Bakanlığı iş güvenliği birimleriyle koordineli olarak veriliyor. Eğitimlerde, iklim değişikliğinin etkileri, sıfır atık uygulamaları, geri dönüşümün önemi ve çevre dostu yaşam alışkanlıkları ele alındı.Öğrencilere, atıkların doğru şekilde ayrıştırılması ve geri dönüşümün hayatımızdaki yeri üzerinde sunumlar yapılırken, sıfır atık hareketinin günlük yaşamlarında nasıl uygulanabileceği konusunda da pratik bilgiler verildi. Eğitimlerin, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Türkiye İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı" kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.