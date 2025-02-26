Malatya Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Kernek Vahap Küçük Külliyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi’nde verilen kurslar, engelli bireylerin hem sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor hem de iş hayatına katılımlarını destekliyor.Engelli Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen kurslardan biri de Bilgisayarlı Muhasebe Kursu. Kursa katılan bireyler, ön muhasebe, muhasebe, on parmak yazma ve fatura düzenleme gibi alanlarda kendilerini geliştiriyor. Eğitimlerin sonunda kursiyerlere sertifikalar veriliyor ve EKPSS’ye giren başarılı kursiyerler, devlet kurumlarında çalışma fırsatı bulabiliyor.Gökmen: "Kursiyerlerimizin bir şeyler öğrenmesi bizleri çok mutlu ediyor"Bilgisayarlı Muhasebe Kursu hakkında bilgi veren Muhasebe ve Finansman Öğretmeni Fatoş Gökmen, "Engelli Koordinasyon Merkezinde uzun zamandır çalışıyorum. Halk Eğitim Merkezi üzerinden çeşitli kurslar açıyoruz ve amacımız kursiyerlerimize muhasebe, ön muhasebe ve bilgisayar alanlarında sertifikalar kazandırmak. Eğitimlerini tamamlayan ve sertifika alan kursiyerlerimiz, EKPSS’ye katılıp başarılı olurlarsa, devlet kurumlarında istihdam edilebiliyorlar. Kurslarımız 13.00’de başlıyor, 17.00’ye kadar devam ediyor. On parmak yazma, paket programlar ve fatura düzenleme gibi eğitimler veriyoruz. Kursiyerlerimizin bir şeyler öğrenmesi, bizleri de çok mutlu ediyor. Malatya Büyükşehir Belediyemize bu imkânları sundukları için teşekkür ederiz" dedi.Tosun: "Böylesine güzel kursların düşünülmesi gerçekten muhteşem"Kursiyerlerden Serpil Tosun, Engelli Koordinasyon Merkezi’ne teşekkür ederek, "Malatya Büyükşehir Belediyesinin Engelli Koordinasyon Merkezinde açtığı bilgisayarlı muhasebe kursuna katıldım ve çok memnunum. Engelli bireylerin böyle eğitimlere gerçekten çok ihtiyacı var. Bu tür kursların düşünülmesi çok değerli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.