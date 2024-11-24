Malatya’da olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 25 Kasım Pazartesi günü 1 gün süre ile ara verildi.Kent merkezi ve kırsal bölgelerde sabah saatlerinde başlayan sağanak ve kar yağışı şiddetini artırdı. Kar nedeniyle kent merkezi ve ilçeler beyaza bürünürken, ekipler karla mücadele çalışmalarına devam etti. Malatya Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada okulların 1 gün tatil edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı, sis ve fırtına nedeniyle ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklar değerlendirilerek yarın il genelinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verilmiştir" denildi.