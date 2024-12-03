Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, engelli bireylerin toplumsal hayata katılımını desteklemek ve karşılaştıkları engellerin aşılmasına yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Turgut Özal Özel Eğitim Meslek Okulu’nda özel bir program düzenlendi.Program, saygı duruşu ve Akşemseddin İşitme Engelliler İlk ve Ortaokulu öğrencilerinin eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Duygusal ve coşkulu anların yaşandığı etkinlikte, öğrenciler ve öğretmenler tarafından hazırlanan birbirinden renkli gösteriler büyük ilgiyle izlendi. Mevlana Sema gösterisi, ritim performansları ve müzik korosu, katılımcılara keyifli anlar sundu. Ayrıca, Zümra Tabaş’ın okuduğu “Çiçekli Bağlar” adlı şiir ise salondan büyük alkış aldı.Programda, “Ritmi Keyif Grubu” ve “Solo ve Koro Müzik Dinletisi” de sahne aldı, katılımcılara unutulmaz bir deneyim sundu. Öğrenciler, performanslarıyla hem farkındalık oluşturdu hem de yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Programın sonunda, Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir ve protokol üyeleri, özel öğrencileri tebrik etti.Ayrıca, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Turgut Özal Özel Eğitim Meslek Okulu’nda öğrencilere diş taraması yapıldı ve bu uygulamanın tüm özel eğitim okullarında devam edeceği belirtildi.Programa, Vali Yardımcısı Reşit Özer Özdemir, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Katiboğlu, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, İl Sağlık Müdürü Erhan Berk, Malatya Havalimanı Müdürü Serdar Akyüz, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, Malatya Kızılay temsilcileri, STK ve dernek temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.