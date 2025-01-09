Malatya Büyükşehir Belediyesi, kendi bünyesinde bulunan personellerine İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Bilinci Eğitimi düzenledi.Malatya Büyükşehir Belediyesi İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü, MELİD A.Ş. ve Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı iş birliğiyle çalışanların iş güvenliği konusundaki farkındalığını artırmak ve çevre bilincini güçlendirmek amacıyla kapsamlı bir eğitim programı gerçekleştirildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen eğitim programı yoğun ilgi gördü.Eğitim programı, iş kazalarını önlemek, çalışanların güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamında görev yapmalarını sağlamak, çevre koruma konularında personeli bilinçlendirmek amacıyla düzenlendi. İş sağlığı ve güvenliği uzmanları Alper Kaplan, Esen Tunç ve Dr. İlhan Çitil ile çevre mühendisi Özden Şahin tarafından verilen seminerlerde, katılımcılara teorik bilgilerle birlikte uygulamalı örnekler de sunuldu.Program kapsamında ele alınan konular arasında iş yerinde güvenli çalışma yöntemleri, kişisel koruyucu ekipmanların doğru kullanımı, acil durumlarda alınması gereken önlemler, yangın güvenliği, çevre kirliliğinin önlenmesi ve sürdürülebilir çevre politikaları yer aldı. Ayrıca, personelin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal hak ve sorumlulukları detaylı bir şekilde anlatıldı.İş Sağlığı Güvenliği Uzmanları, belediye personelinin günlük çalışma ortamlarında karşılaşabilecekleri risk faktörlerine dikkat çekerek, bu tür eğitimlerin düzenli aralıklarla tekrarlanmasının önemini vurguladılar. Ayrıca, çevre mühendisleri tarafından doğanın korunması, atık yönetimi ve geri dönüşüm süreçleri hakkında bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi. Uzmanlar, bu tür eğitim programlarının hem iş kazalarını minimize etmek hem de çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmak için büyük önem taşıdığını ifade ederek, personelin aldığı bilgilerin günlük çalışma hayatında uygulamasının da önemli olduğunu belirttiler.