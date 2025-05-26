Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hizmete giren Akılcı İlaç Polikliniği, hastaların ilaçları doğru ve güvenli şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla danışmanlık hizmeti sunuyor.Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, toplum sağlığını koruma ve bilinçli ilaç kullanımını yaygınlaştırma hedefiyle Akılcı İlaç Polikliniği’ni hizmete açtı. Merkez bina zemin katta hasta kabulüne başlayan poliklinik, vatandaşlara reçeteli ilaçların doğru, güvenli ve etkili kullanımına yönelik danışmanlık hizmeti sunuyor.Poliklinikte, biri uzman hekim diğeri eczacı olmak üzere iki sağlık profesyoneli görev yapıyor. Uzman desteğiyle yürütülecek hizmetin, özellikle kronik hastalığı olan ve sürekli ilaç kullanan bireyler için rehber niteliğinde olması amaçlanıyor.Akılcı İlaç Polikliniği’nde görev yapan Malatya Turgut Özal Üniversitesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Yavuz Korkmaz, yaptığı açıklamada, gereksiz ve aşırı ilaç kullanımının dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturduğuna dikkat çekti."Hasta-ilaç uyumu titizlikle değerlendiriliyor"Akılcı olmayan ilaç kullanımının; tedaviye uyumu azaltabileceğini, yan etki riskini artırabileceğini ve iyileşme sürecini geciktirebileceğini belirten Korkmaz, "Polikliniğimizde hekim-eczacı iş birliğiyle hasta-ilaç uyumu, ilaç-ilaç etkileşimi ve ilaç-besin etkileşimi titizlikle değerlendirilmektedir. Böylece hastaların ilaç tedavileri çok yönlü bir yaklaşımla ele alınmaktadır" ifadelerini kullandı.İlaç takip çizelgesi ile kişiye özel danışmanlıkHastalar için ilaç takip çizelgeleri hazırlandığını aktaran Dr. Korkmaz, "Günlük kullanım zamanları, ilaçların bazı besinlerle birlikte alınıp alınmaması gibi detaylar hastalarla paylaşılmakta; gerektiğinde ilgili branş uzmanlarıyla da koordinasyon sağlanmaktadır. Bu sayede gereksiz ilaç kullanımının önüne geçilerek hem hasta güvenliği artırılmakta hem de sağlık sistemine olan maliyet azaltılmaktadır" dedi.Akılcı İlaç Polikliniği, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hafta içi mesai saatleri içinde hizmet veriyor.