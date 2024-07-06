Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin 6. dönem mezuniyet heyecanı, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.Üniversite kampüsünde gerçekleşen Mezuniyet törenine Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Orhan Gündüz ve Prof. Dr. İlhan Erdem, basın ve yayın kuruluş temsilcileri, çok sayıda akademik ve idari personel ile öğrenci ve aileler katıldı.Kortej yürüyüşü ile başlayan mezuniyet töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğrenciler ile akademik ve idari personelin hatıraları için hazırlanan sinevizyon gösterimi ile devam etti. Üniversite tanıtım filminin gösteriminin ardından Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nden mezun olmaya hak kazanan tüm mezunlar adına Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümünü üniversite birincisi olarak tamamlayan Fatma Esra Saygılı bir konuşma yaptı.Daha sonra kürsüye gelen Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli ise, konuşmasına Gazze’de soykırım yapan terör devleti İsrail’i ve destekçilerini kınayarak başladı.6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşları, öğrencileri, akademik ve idari personeli unutmadıklarını da ifade eden Bentli, “Deprem sürecinde yerleşkelerimizde vatandaşlarımızın ve personelimizin barınması için gücümüzün yettiğince tüm imkanlarımızı kullandık. 2023-2024 eğitim öğretim yılı faaliyetlerinin aksamadan devam etmesi için gerekli çalışmaları yaparak tüm yerleşkelerimizi öğrencilerimizin eğitimi için hazır hale getirdik. Bitirdiğimiz eğitim öğretim yılında bazı programların tümünde bazılarının da 1. Sınıflarında uzaktan eğitim yapmak zorunda kaldık ama önümüzdeki yıl tüm programlarımızın yüz yüze eğitime başlayacağı müjdesini de vermek istiyorum” dedi.Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nin genç, dinamik, yenilikçi ve girişimci kimliğiyle her geçen gün başarı basamaklarını tırmanmakta olduğunu ifade edeb Bentli, ,”2023-2024 URAP Türkiye sıralamasında 26 sıra birden yükselerek en fazla yükselen 3. Üniversite unvanını alan üniversitemiz bu başarısını bundan sonraki yıllarda da sürdürme kararlılık ve azmindedir. Bu uzun soluklu yolculukta kurumsal altyapımızı güçlendirme çalışmalarımızı sürdürerek, vizyonumuzu çağın gerekleri doğrultusunda güncel tutarak, nitelikli proje ve yayın sayılarımızı arttırarak, ulusal ve uluslararası platformlarda daha fazla yer alarak bu başarı çizgimizi hep birlikte daha da yukarı taşıyacağız” ifadelerine yer verdi.Üniversite olarak toplumsal hayatın bütün alanlarında sorumluluklarının bulunduğunun ve bu alanlara dönük yüksek değer üretmesi gerektiğinin bilincinde olduklarının altını çizen Prof. Dr. Recep Bentli, konuşmasını şöyle sürdürdü:“Üniversitemiz şehrimizin ve ülkemizin ihtiyaçlarına ve sorunlarına yönelik değer ve çözüm üretme misyonunu her daim sürdürecektir. Son dönemde yaptığımız depremin psikolojik etkilerini azaltma yönündeki çalışmalara ciddi katkı veren deprem ve ruh sağlığı çalıştayımız, engelli ve dezavantajlı gruplara yönelik etkinliklerimiz, ortaokul ve lise öğrencilerine dönük sportif faaliyetlerimiz, konteyner kentlerde kalan vatandaşlarımız için düzenlediğimiz sanatsal faaliyetler, Malatya’da ilk kez olarak üniversitemizin düzenlediği tiyatro günlerinde 5 oyunu 10 gösterimle halkımıza sunarak deprem sonrası insanlarımızın bir nebze de olsa morallerini yükseltme çabalarımız bu misyonumuza örnek gösterilecek faaliyetler olarak sayılabilir.”Türkiye Yüzyılı perspektifi doğrultusunda tüm gelişim alanlarına bilimsel katkı verilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Recep Bentli, “Bu doğrultuda dijitalleşmenin, yeni nesil teknolojilerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve üniversitemizi bu konuda güçlü bir noktaya taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Özellikle sağlık ve tarım alanında da yapay zekâ teknolojisinin kullanılması konusunda değerlendirmeler yapıyoruz ve inşallah önümüzdeki dönemde bu konularda somut adımlar atmayı planlıyoruz” dedi.Prof. Dr. Recep Bentli, İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü’nden Raylı Sistemler Makine Teknolojisi’ne, Acil Yardım ve Afet Yönetimi’nden Radyo Televizyon Sinema’ya, Biyosistem Mühendisliği’nden İngilizce Mütercim Tercümanlık’a varıncaya değin bu yıl 24 lisans ve ön lisans programında ilk kez öğrenci almaya başladıkları belirtti. 2023-2024 eğitim öğretim yılında 17 lisansüstü programa ilk kez öğrenci almaya başladıklarını dile getiren Prof. Dr. Recep Bentli mezun olacak öğrenciler için, “İş alanınız ne olursa olsun gelişiminizi pekiştirmek ve ülkemize daha iyi hizmet etmek için lisans eğitiminizden sonra yüksek lisans ve doktora yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bunun için üniversitemizin güz ve bahar yarıyılında lisansüstü eğitim için çıktığı ilanları mutlaka takip edin ve başvurularınızı yapın” tavsiyelerinde bulundu.Malatya Turgut Özal Üniversitesi 6. dönem mezuniyet töreni coşkusu tüm öğrencilere mezuniyet belgesinin verilmesi ile birlikte sahnede toplu fotoğraf çekimi ve kep atma töreninin ardından gerçekleşen Dj Onur ve Eymen’in sahne aldığı konser ile sona erdi.