Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla üniversite adayı öğrenciler tercih edecekleri üniversite ve bölümleri araştırmaya başladı. Üniversite tercihlerinde gençleri yalnız bırakmayan Malatya Turgut Özal Üniversitesi, aday öğrencilere üniversitenin akademik ve sosyal imkanları hakkında bilgi vermek, bireysel tercihleri doğrultusunda yerleşebilecekleri bölüm ve programlar hakkında yol gösterici bilgiler sunmak üzere Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tanıtım Günleri’ni başlattı.Malatya Park Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen Tanıtım Günleri’nin açılış programı Üniversite Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İlhan Erdem ve Prof. Dr. Orhan Gündüz ile Genel Sekreter Doç. Dr. Ahmet Selim Özkan’ın katılımıyla gerçekleşti.Tanıtım Günleri’nin açılış programında konuşma yapan Üniversite Rektörü Prof. Dr. Recep Bentli YKS sonuçlarına göre tercih sürecinin 25 Temmuz’da başlayacağını belirterek şunları ifade etti: “Bizler öncelikle üniversite üst yönetimi olarak bu tercih döneminin bütün öğrencilerimize, ilimize ve ülkemize hayırlı şekilde sonuçlanmasını temenni ediyoruz. Burada öncelikle Malatyalı öğrencilerimize ve Malatya dışından burayı ziyaret eden üniversite adayı gençlere üniversitemiz hakkında bilgi vermek üzere tüm fakültelerimizi ve meslek yüksekokullarımızı tanıtan bir stant kurduk. Burada hocalarımız üniversitemizin tek tek tüm fakültelerinin ve meslek yüksekokullarının programlarının tanıtımını yapmaya çalışacaklar. Yeni bir üniversiteyiz, eksiklerimiz olsa da çok genç ve dinamik bir kadromuz var, eğitimi önceliyoruz. Hem bütün akademisyenlerimiz hem de üniversite üst yönetimi olarak öğrencilere her zaman, her türlü sorunlarında yardımcı olmaya çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Ben yine bu tercih döneminin, sonrasında öğrencilerimizin tercihlerinin ve yerleştikleri alanların kendileri için, ülkemiz için, ilimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bütün Malatyalıları, üniversite adaylarını standımıza bekliyoruz.”Bütün fakülteler ve meslek yüksekokullarının temsilcilerinin yer aldığı tanıtım stantları üç gün süreyle saat 10.00-17.00 arasında bilgi almak isteyen aday öğrencilere ve tüm ziyaretçilere açık olacak. Öğrenciler merak ettikleri soruların cevaplarını bularak, tercih listelerini oluşturabilecek. Üniversite tanıtım temsilcileri tarafından aday öğrencilere üniversitenin bölüm ve programları, kontenjanları, sosyal ve sportif imkanları, sağlık, barınma, beslenme, ulaşım imkanları gibi tüm konularda detaylı bilgi verilerek üniversiteyi yakından tanımaları sağlanacak.