Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında MalatyaPark AVM’de vatandaşlarında katılımı ile program düzenlendi.Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi fuaye alanında gerçekleşen etkinlikte Malatya İl Sağlık Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık alanında bilgilendirmeler yapılırken, Emniyet Müdürlüğü Toplum Destek Polislik Şube Müdürlüğü tarafından ise çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.Kurulan stantlarda sağlıklı bir hayat için gereken bilgilerin yer aldığı broşürler vatandaşlara dağıtılırken, Sağlıklı Hayat Merkezleri’nin işleyişi ve verilen hizmetler konusunda da vatandaşlara bilgiler sunuldu.Sağlık için hareket et, sağlıklı beslenme ile ilgili bilgilendirme, doğum ve gebe bilgilendirme, kadınlara el kalkmaz projeleri ile ilgili de katılımcılara bilgiler verilirken teknoloji bağımlılığı ile ilgili de özellikle çocuklara faydalı bilgiler sunuldu.