Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi (MEB AKUB), Türkiye genelinde önemli bir başarıya imza attı. 27 gönüllü öğretmen ve personelden oluşan ekip, Ankara AFAD Başkanlığı tarafından verilen eğitimleri başarıyla tamamlayarak "Hafif Arama Kurtarma Ekibi" olarak akredite edildi.MEB AKUB, Türkiye’de beşinci, kendi bölgesinde ise birinci sırada akredite edilen ekip olma başarısını elde etti. Akreditasyon süreci, ekibin yaşanabilecek afet ve acil durumlarda profesyonel olarak görev alabileceğini ve bu tür durumlara hızlı ve etkili müdahalelerde bulunabileceğini kanıtlıyor. Malatya MEB AKUB ekibi, daha önce 6 Şubat depremlerinde de sahada aktif olarak yer almış ve AFAD’ın koordinesinde enkaz çalışmalarına katılmıştı. Ekip ayrıca depremzedelere lojistik destek sağlama, çadır kurma ve özellikle çocuklara yönelik psikososyal destek çalışmaları yürütmüştü."Gurur verici bir başarı"Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır, MEB AKUB ekibinin elde ettiği bu başarıyla gurur duyduklarını belirtti. Bakır, “Ekibimizin Türkiye genelinde 5’inci ve bölgemizde birinci sırada akredite olması büyük bir mutluluk kaynağıdır. Bu başarı, afet ve acil durumlara hazırlık konusunda ne kadar donanımlı ve yetkin olduklarını bir kez daha ortaya koymuştur. Ekibimiz, bundan sonraki süreçte de afet ve acil durumlarda bölge halkına ve ülkemize önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.Malatya MEB AKUB ekibi, elde ettiği bu akreditasyonla birlikte, gelecekteki muhtemel afet durumlarına karşı daha etkin bir şekilde müdahale edebilecek.