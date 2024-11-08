Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, eğitim hayatını sürdüren öğrencilere yönelik önemli destek adımlarını duyurdu. Başkan Er, öğrencilerin yaşamını kolaylaştıracak ve eğitim süreçlerinde onlara yardımcı olacak yeni uygulamaları kamuoyuyla paylaştı.Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile kentteki öğrenci kartlarıyla ilgili önemli bir iyileştirme yapılacağını söyledi. Başkan Er, artık öğrencilerin, mevcutta 75 olan otobüs biniş hakkını 120 binişe çıkartıp 120 aktarma yapabileceklerini söylerken bu düzenlemenin ulaşımda öğrenciler için büyük kolaylık sağlayacağını söyledi.Başkan Er, ayrıca, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne ait sosyal tesislerde de öğrencilere yüzde 20 indirim uygulanacağı müjdesini verdi. Öğrenciler, bu indirimle belediyeye ait birçok sosyal tesis ve hizmetten faydalanabilecek.Başkan Er, üniversite öğrencileri için bir diğer müjdeli haberi ise Kitap Kafesi ile verdi. Turgut Özal Üniversitesi kampüsünde yakında açılacak olan Kitap Kafesi, öğrencilerin ders çalışabilecekleri, kitaplarını okuyabilecekleri nezih bir ortam sunacak.Son olarak, Genç Kart uygulamasının kapsamı genişletileceğini de belirten Başkan Er, belediye tesislerinin yanı sıra, çok sayıda işletme de Genç Kart sahiplerine özel indirimler sunacağını söyledi. Başkan Sami Er, açıklamasında, öğrencilerin eğitim hayatlarını daha verimli ve rahat geçirebilmeleri için her zaman yanlarında olduklarını belirterek, "Siz yeter ki çalışın, biz her zaman yanınızdayız" mesajını verdi.