Malatya Büyükşehir Belediyesi, Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde eğitim gören yaklaşık bin 400 ortaokul öğrencisine deneme sınavı uyguladı.Malatya Büyükşehir Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı kapsamında, 5. sınıftan 8. sınıfa kadar olan öğrencilere yönelik deneme sınavı düzenledi. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Yaygın Eğitim ve Kültür Tesisleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen sınavda, öğrenciler akademik başarılarını değerlendirme fırsatı buldu.Malatya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Belediyecilik anlayışıyla, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla bölgede yaşayan öğrencilere çeşitli eğitim destekleri sunuyor. Semt Konakları ve Eğitim Merkezlerinde verilen eğitimlerle öğrenciler, sınav öncesi kaygılarını yenme ve eksik oldukları konularda kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyor.Özellikle 8. sınıf öğrencileri için Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlık niteliği taşıyan deneme sınavları, öğrencilere sınav atmosferine alışma imkanı sunuyor. Katılımcılar, sınavın sonunda hangi alanlarda eksik olduklarını belirleyerek, bu konularda çalışmalarını sürdürebiliyorlar.Deneme sınavları, Malatya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kernek Külliyesi, Melekbaba Semt Konağı, Özalper Semt Konağı, Salköprü Semt Konağı, Şehir Ramazan Sarıkaya Eğitim Merkezi ve Yeşiltepe Semt Konakları’nda gerçekleştirildi.